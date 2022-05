PLAYOFF SERIE C, TRIESTINA-PALERMO: ECCO L’ORARIO DEL MATCH

La sfida tra Triestina e Palermo, andrà in scena domenica pomeriggio allo stadio "Nereo Rocco"

Si è svolto questa mattina il sorteggio degli accoppiamenti per il primo turno nazionale dei playoff del campionato di Serie C. Il Palermo ha pescato la Triestina, che gli uomini di Baldini affronteranno in una doppia sfida in programma l'8 maggio in trasferta e il 12 maggio in casa.