Playoff Serie C, Triestina-Palermo: dove vedere la gara in diretta tv e streaming

Il primo atto fra Triestina e Palermo è in programma alle ore 17:30 allo Stadio "Nereo Rocco"

Oltre alla diretta testuale di Mediagol.it, i tifosi potranno seguire la partita su Eleven Sports. Pertanto, il match sarà visibile solo se in possesso di un abbonamento, sul portale (www.elevensports.com). Per gli utenti all’estero la gara sarà disponibile in streaming sulla piattaforma "196 Sports". Ma non solo; Triestina-Palermo sarà trasmessa anche dalla Rai ma solo in streaming, dunque visibile su Raiplay.