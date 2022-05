Playoff Serie C, Tacchinardi: “Palermo-Triestina? Non ho dubbi. Foggia e Pescara…”

In vista dei match di ritorno del primo turno Nazionale dei playoff di Serie C si è espresso l'ex centrocampista di Juventus e Villareal, Alessio Tacchinardi

Tra le sfide più avvincenti dei raggruppamenti, Triestina-Palermo, match suggestivo anche per il blasone delle compagini che si sono affrontate nella gara d'andata del "Nereo Rocco terminata con il successo della formazione rosanero guidata da Silvio Baldini . In vista del match di ritorno in programma allo Stadio "Renzo Barbera", in programma giovedì 12 maggio alle 20.30 , Alessio Tacchinardi , ex centrocampista di Juventus, Inter e Villareal , tra le altre, è intervenuto ai microfoni di TuttoC.com per dire la sua sugli spareggi promozione che decreteranno la quarta squadra promossa in Serie B dopo Modena, Sudtirol e Bari.

"Chi passerà questo turno dei playoff? Sono dei playoff molto emozionanti, del primo lotto il Foggia è quella che ha fatto qualcosa di importante avendo eliminato l'Avellino e ha fatto 8mila spettatori contro l'Entella. Col fascino di Zeman può fare un miracolo anche se è ancora lunga, però è una bella storia. Si diceva come era stato detto anche di Ancelotti che alla sua età non potesse reggere e invece sta facendo qualcosa di eccezionale. E' un po' la mina vagante del torneo, credevo lo potesse diventare anche l'Ancona che invece mi ha un po' deluso. Il Foggia si è preso un bel vantaggio, il Palermo è una squadra forte allenata molto bene e credo passerà il turno. Juventus U23-Renate è da 50 e 50, ho visto la partita di andata e devo dire che sono due buone squadre che giocano un bel calcio. La Feralpisalò è stata sprecona a Pescara però quella abruzzese è una squadra importante, anche questa è una sfida interessante. Poi occhio al Cesena, allenata dal mio amico Viali: fanno un gioco propositivo con giocatori molto forti: darà filo da torcere a tutti. Dico Palermo, spero che il Foggia vada avanti per la magia, penso che la Feralpi possa staccare il biglietto per il turno successivo mentre vedo grande equilibrio in Juve-Renate. Detto questo entrano in gioco le corazzate Padova, Reggiana e Catanzaro: le prime due in particolare secondo me sono le candidate per la vittoria. Mi piacerebbe però che il Foggia vada il più avanti possibile perchè ha un pubblico clamoroso che vive per quella squadra. E' una piazza che mi affascina".