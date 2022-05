PLAYOFF SERIE C, SORTEGGIO FASE NAZIONALE: SARÀ TRIESTINA-PALERMO

I rosanero fanno il loro ingresso nei playoff: al primo turno nazionale di Serie C sarà Triestina-Palermo

I match, che si disputeranno in gare di andata e ritorno, andranno in scena domenica 8 e giovedì 12 maggio. Il Palermo, in quanto "testa di serie", ha diritto a giocare il ritorno in casa al "Renzo Barbera". Ed in caso di parità nel doppio confronto passerà al turno successivo. Non valgono i gol in trasferta; non sono previsti né tempi supplementari, né rigori.