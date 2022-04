Playoff Serie C, si comincia l’1 maggio: ecco le date e il regolamento

Il Palermo, grazie alla vittoria conquistata mercoledì contro il Taranto, ha oggi la certezza di partecipare ai playoff

"Play-off, si comincia l'1 maggio". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sul campionato di Serie C. "Più di un mese per cercare un posto in Serie B. L'unico messo a disposizione nei play-off", si legge. Ventotto le squadre che parteciperanno, con il Palermo che - grazie alla vittoria conquistata mercoledì contro il Taranto - ha oggi la certezza di rientrare tra queste. "Ma capirà solo al termine della stagione regolare quando entrerà in corsa".

Le squadre classificate dal quinto al decimo posto esordiranno sin dal primo turno della fase play-off dei gironi, mentre la quarta in classifica scenderà in campo nel secondo turno. Successivamente, inizierà la fase nazionale, in cui si potranno affrontare avversarie provenienti da altri gironi: la terza in classifica entra in gioco nella prima sfida (in gara di andata e ritorno), mentre le seconde classificate inizieranno gli spareggi dal secondo turno nazionale.

Il 1° maggio si partirà col primo turno, tra squadre dello stesso girone, in gara di sola andata da disputare in casa di chi ha ottenuto il miglior piazzamento in classifica. Che ha anche un ulteriore vantaggio: in caso di pareggio, passa il turno. La quinta affronta la decima, la sesta incontra la nona, la settima contro l’ottava. Il 4 maggio, le vincitrici raggiungono la quarta classificata per il secondo turno: la quarta affronta in casa la peggio classificata e le restanti due si sfideranno, sempre in gara di sola andata, in casa di chi ha avuto il miglior piazzamento.

L'8 maggio inizierà la fase nazionale, mentre il ritorno è fissato il 12 maggio. Qui entrano in gioco le terze classificate, mentre i play-off per le seconde partiranno dal 17 maggio, con l’andata del secondo turno nazionale (il ritorno è fissato il 21). Le semifinali sono in programma il 25 e 29 maggio, sempre in gare di andata e ritorno. La finale d’andata, invece, andrà in scena il 5 giugno; il ritorno il 12 giugno.