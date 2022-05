PLAYOFF SERIE C, PALERMO-V. ENTELLA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Il secondo confronto fra Palermo e Virtus Entella è in programma sabato sera allo stadio "Renzo Barbera": le probabili formazioni

Mediagol ⚽️

Il Palermo cerca il passaggio del turno nel match in programma sabato sera contro la Virtus Entella. Alle ore 21:00, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valevole per il ritorno del secondo turno della Fase Nazionale dei Playoff di Serie C. I rosanero, dunque, torneranno a giocare in casa dopo la vittoria conquistata per 2-1 in occasione della gara d'andata disputata martedì al "Comunale" di Chiavari.

La squadra di Silvio Baldini, in quanto "testa di serie", volerà in semifinale anche in caso di parità o di sconfitta, ma solo con un gol di scarto. Non valgono le reti in trasferta. Non sono previsti né tempi supplementari, né calci di rigore.

Intanto, al cospetto della squadra allenata da mister Volpe, Baldini ed il suo staff non potranno contare sull'intero organico a disposizione. Salterà la gara, infatti, Jacopo Dall'Oglio, che dovrà scontare un turno di squalifica. Ancora in dubbio Andrea Accardi dopo la botta al ginocchio rimediata a Trieste. Torna arruolabile, invece, il capitano Francesco De Rose.

Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dell'allenatore originario di Massa: rosanero in campo ancora una volta con il consueto 4-2-3-1.

Davanti a Massolo, Lancini e Marconi comporranno il tandem di centrali difensivi; Buttaro e uno tra Giron e Crivello agiranno da esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, uno tra Damiani e Odjer (in vantaggio l'ex Empoli) sostituirà Dall'Oglio al fianco di De Rose, mentre Valente e Floriano saranno con ogni probabilità gli estremi di un tridente offensivo che avrà in Luperini il perno centrale. In avanti, infine, Brunori.

Ecco le probabili formazioni del match fra Palermo e Virtus Entella:

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Giron/Crivello; Damiani/Odjer, De Rose; Valente, Luperini, Floriano; Brunori

Indisponibili: Marong

Squalificati: Dall'Oglio

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Borra; Coppolaro, Pellizzer, Sadiki, Barlocco; Rada, Palmieri/Dessena, Karic; Morosini; Magrassi, Merkaj.

Indisponibili: Morra, Paolucci

Squalificati: Schenetti