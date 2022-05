Playoff Serie C, Palermo, V. Entella e il sogno Serie B: l’incrocio in aeroporto…

In viaggio verso le rispettive sfide playoff, Palermo e V. Entella si sono rese protagoniste di un curioso quanto casuale incrocio presso l'Aeroporto di Roma Fiumicino. Foto e saluti tra le due squadre in vista dei match con Triestina e Foggia

Palermo e Virtus Entella, un incontro per 'volare' in Serie B. Giornata d'esordio per la formazione di Silvio Baldini, che alle 17:30 affronterà la Triestina nel match d'andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di SerieC. Durante il viaggio verso Trieste, la compagine rosanero si è però imbattuta in un simpatico, curioso ma soprattutto casuale incontro con la Virtus Entella, alla quale invece toccherà sfidare il Foggia di Zeman nella prima gara dello 'Zaccheria'.