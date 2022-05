Playoff Serie C, Palermo-Feralpisalò visibile su Rai Play: i dettagli

Il match tra Palermo e Feralpisalò sarà visibile, oltre che su Sky, anche sulla piattaforma streaming Rai Play

La Serie C torna in campo per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie C 2021-2022. Domenica 29 maggio andranno in diretta su Sky Sport, nell'ambito della partnership con il noto network satellitare, le sfide tra Palermo e Feralpisalò - visibile sul canale 252 - e Padova-Catanzaro - in onda sul canale 253. La sfida del "Renzo Barbera" tra i rosanero e i verdazzurri sarà inoltre visibile su "Rai Play", come reso noto dalla Lega Pro, tramite una nota ufficiale.