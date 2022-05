PLAYOFF SERIE C, PALERMO-FERALPISALÒ: LE PROBABILI FORMAZIONI

Il secondo atto della sfida tra Palermo e Feralpisalò è in programma domenica sera allo Stadio "Renzo Barbera": le probabili formazioni

Il Palermo cerca conferme nel match in programma domenica sera contro la Feralpisalò. Alle ore 20:30, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valevole per il ritorno della semifinale playoff. I rosanero, dunque, torneranno in campo dopo la netta vittoria conquistata al "Turina" grazie alle reti messe a segno da Matteo Brunori, Roberto Floriano ed Edoardo Soleri.