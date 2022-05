Playoff Serie C, Palermo-FeralpiSalò e Padova-Catanzaro: le designazioni arbitrali

Le designazioni arbitrali delle due gare valevoli per le final four dei Playoff di Serie C: Palermo-FeralpiSalò e Padova-Catanzaro

Sono stati resi noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare di ritornovalevoli per le final four dei Playoff di Serie C, in programma domenica 29 maggio 2022.

PADOVA – CATANZARO

Daniele Rutella

Enna

Cosimo Cataldo

Bergamo

Roberto Fraggetta

Catania

Mario Cascone

Nocera

Var – Paolo Mazzoleni

Bergamo

Avar – Sergio Ranghetti

Chiari

PALERMO – FERALPISALO’

Ermanno Feliciani

Teramo

Mattia Politi

Lecce

Thomas Miniutti

Maniago

Valerio Maranesi

Ciampino

Var – Michael Fabbri

Ravenna

Avar – Dario Cecconi

Empoli