Playoff Serie C, Palermo-Feralpisalò: dove vedere la gara in diretta tv e streaming

La semifinale di ritorno tra Palermo e Feralpisalò è in programma alle ore 20:30 allo Stadio "Renzo Barbera"

E' già tempo di tornare in campo. Alle ore 20:30, il Palermo di Silvio Baldini affronterà fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera" la Feralpisalò nella semifinale di ritorno dei Playoff di Serie C. Dopo la netta vittoria per 3-0 conquistata mercoledì sera al "Turina" grazie alle reti messe a segno da Matteo Brunori, Roberto Floriano ed Edoardo Soleri, i rosanero scenderanno in campo con l'obiettivo di chiudere i conti e staccare il pass per la finale.