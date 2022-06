Playoff Serie C, l’ex Abate: “Rosanero in finale? Il Palermo merita la promozione”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex attaccante del Palermo in vista della finale dei playoff di Serie C contro il Padova

"L'ho avuto come allenatore a Francavilla nella stagione 2016-17, era il secondo di Calabro e aveva già allora una fame di calcio enorme. Poi sono stato il suo secondo alla Viterbese, arrivammo a stagione in corso e salvammo la squadra, anche se l'esonero a poche giornate dalla fine fu immeritato. Roberto sa lavorare con i talenti in erba, li comprende, li migliora e permette ad ognuno di loro di far venire fuori le qualità che hanno e che forse non conoscono fino in fondo", le sue parole.