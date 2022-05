Playoff Serie C: le possibili avversarie del Palermo al secondo turno Nazionale

Ecco le possibili avversarie del Palermo di Silvio Baldini al secondo turno della fase Nazionale dei playoff di Serie C

Il Palermo scalda i motori in vista del secondo turno Nazionale dei playoff di Serie C. Dopo i risultati emersi in serata, la squadra allenata da Silvio Baldini potrebbe incontrare una tra Entella, Feralpisalò, Juventus U23 e Monopoli. I rosanero disputeranno l'andata martedì 17 maggio in trasferta (in quanto i rosanero sono testa di serie), mentre il ritorno è in programma per sabato 21 maggio tra le mura del Renzo Barbera. Domani mattina i sorteggi che daranno l'ufficialità della seconda avversaria del Palermo ai playoff di Serie C validi per compiere il salto di categoria. Entrano in gioco in questo turno anche le seconde classificate post regular season: Catanzaro, Padova e Reggiana.