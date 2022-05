Playoff Serie C: le possibili avversarie del Palermo al primo turno Nazionale

Ecco le possibili avversarie del Palermo di Silvio Baldini al primo turno della fase Nazionale dei playoff di Serie C

Il Palermo scalda i motori in vista della fase Nazionale dei playoff di Serie C. Dopo i risultati emersi in serata, la squadra allenata da Silvio Baldini potrebbe incontrare una tra Foggia, Monopoli, Pescara, Juventus U23 e Triestina. I rosanero faranno il proprio esordio domenica 8 maggio in trasferta, per poi disputare il ritorno al Renzo Barbera giovedì 12 maggio. Domani alle ore 11.00 i sorteggi che daranno l'ufficialità della prima avversaria del Palermo ai playoff di Serie C validi per compiere il salto di categoria.