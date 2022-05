Playoff Serie C, le designazioni: ecco chi arbitrerà Palermo-Virtus Entella

Il secondo confronto fra Palermo ed Entella è in programma sabato sera alle ore 21:00, allo Stadio "Renzo Barbera"

Sarà Mario Cascone di Nocera Inferiore l'arbitro di Palermo-Virtus Entella. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Amir Salama di Ostia Lido e Marco Ceolin di Treviso; quarto uomo ufficiale Enrico Maggio di Lodi. La gara, valevole per il ritorno del secondo turno della Fase Nazionale dei Playoff di Serie C è in programma sabato sera alle ore 21:00 allo Stadio "Renzo Barbera".