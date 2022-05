Playoff Serie C, le designazioni: ecco chi arbitrerà Feralpisalò-Palermo

Queste le designazioni arbitrali del match d'andata valido per le final four dei playoff di Serie C tra la Feralpisalò ed il Palermo

Mediagol ⚽️

Sarà Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno l'arbitro di Feralpisalò-Palermo. Il fischietto toscano sarà coadiuvato dagli assistenti Luca Testi di Livorno e Fabrizio Aniello Ricciardi di Ancona. Il quarto uomo sarà Daniele Perenzoni di Rovereto.

La gara, valevole per l'andata delle Final Four dei Playoff di Serie C è in programma mercoledì 25 maggio alle ore 21:00 allo Stadio "Lino Turina".

FERALPISALO’ – PALERMO

Maria Sole Ferrieri Caputi

Livorno

Luca Testi

Livorno

Fabrizio Aniello Ricciardi

Ancona

Daniele Perenzoni

Rovereto

CATANZARO – PADOVA

Paride Tremolada

Monza

Francesco Cortese

Palermo

Tiziana Trasciatti

Foligno

Matteo Gualtieri

Asti