Playoff Serie C, le designazioni: ecco chi arbitrerà Entella-Palermo

Il primo confronto fra Entella e Palermo è in programma domani sera alle ore 20:30, allo Stadio "Comunale"

Sarà Paride Tremolada di Monza l'arbitro di Entella-Palermo. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Giulio Basile di Chieti e Luca Feraboli di Brescia; quarto uomo ufficiale Federico Longo di Paola. La gara, valevole per l'andata del secondo turno della Fase Nazionale dei Playoff di Serie C è in programma domani sera alle ore 20:30 allo Stadio "Comunale".