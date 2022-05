Playoff Serie C, la decisione finale: Palermo-Padova si gioca il 12 giugno alle 21.00

La prefettura di Palermo, la Lega Pro e le due società hanno deciso di non rinviare o anticipare la finale dei playoff Palermo-Padova

Termina qui la telenovela sullo slittamento o sull'anticipo della finale di ritorno dei playoff di Serie C Palermo-Padova. La prefettura di Palermo insisteva per un anticipo o un rinvio della gara a causa della coincidenza con le elezioni comunali che, fino alla mezzanotte del 12 giugno, terrebbe impegnate diverse forze dell'ordine in una situazione in cui si potrebbero creare problemi di ordine pubblico.