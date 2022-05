Playoff Serie C, il Palermo in viaggio verso Trieste: i dettagli

La sfida fra Triestina e Palermo è in programma domenica 8 maggio, alle ore 17:30, allo Stadio "Nereo Rocco"

Poco più di ventiquattro ore e sarà Triestina-Palermo . Domenica 8 maggio, alle ore 17:30, i rosanero affronteranno gli uomini di Cristian Bucchi fra le mura dello Stadio "Nereo Rocco". Sfida valevole per l'andata del primo turno della Fase Nazionale dei Playoff di Serie C .

La squadra di Silvio Baldini, in quanto "testa di serie", avrà diritto a giocare il ritorno in casa (giovedì 12 maggio, alle ore 20:30, al "Renzo Barbera"). Ed anche in caso di parità nel doppio confronto passerà al turno successivo. Non sono previsti né tempi supplementari, né rigori.