Playoff Serie C, Giudice Sportivo: multa Palermo, Ajeti e Damiani saltano ritorno

Le decisioni del giudice sportivo in merito alla finale dei playoff di Serie C Padova-Palermo

Mediagol ⚽️

All'indomani del successo maturato dal Palermo sul campo del Padova, nella finale di andata dei playoff di Serie C, sono state rese le decisioni del giudice sportivo.

Di seguito la nota ufficiale:

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 6 Giugno 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARA DEL 5 GIUGNO 2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 1500 PALERMO

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato e fatto esplodere all’interno del recinto di gioco, sulla pista di atletica, all'11°minuto del primo tempo, un petardo di elevata potenza e, al 27° minuto del secondo tempo, un petardo di media potenza;

B) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato una porta posta all'interno dei bagni loro riservati, come da documentazione fotografica.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose in conseguenza dell'esplosione dei petardi e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto).

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

AJETI ARLIND (PADOVA)

DAMIANI SAMUELE (PALERMO)

AMMONIZIONE (I INFR)

GIRON MAXIME FRANCOIS (PALERMO)