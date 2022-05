Playoff Serie C, final four in diretta: Catanzaro-Padova e FeralpiSalò-Palermo su Sky

Ecco il quadro televisivo delle gare valide per le semifinali

È vigilia dell'andata delle semifinali playoff di Serie C che vedranno impegnate Palermo, FeralpiSalò, Padova e Catanzaro nell'intensa final four dalla quale uscirà l'ultima delle quattro squadre promosse in Serie B. Tramite una comunicazione ufficiale sul proprio sito, la Lega Pro ha reso noto il quadro televisivo per le gare di questa settimana in programma domani (mercoledì 25) e domenica 29. Sia l'andata che il ritorno delle semifinali, infatti, saranno visibile - oltre alle eventuali trasmissioni in chiaro - in diretta televisiva su Sky Sport e in streaming su Eleven Sports.