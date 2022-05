PLAYOFF SERIE C, FERALPISALO’-PALERMO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Il primo atto della sfida tra Feralpisalò e Palermo è in programma mercoledì sera allo Stadio "Lino Turina": le probabili formazioni

Il Palermo cerca la vittoria nel match in programma mercoledì sera contro la Feralpisalò. Alle ore 21:00, allo Stadio "Lino Turina", andrà in scena la sfida valevole per l'andata della semifinale playoff. La squadra che al termine dei due incontri avrà ottenuto il miglior punteggio avrà accesso alla finale. In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno di domenica, si qualificherà la compagine che avrà conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità, saranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti ed eventualmente i calci di rigore.