PLAYOFF SERIE C, ENTELLA-PALERMO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Il primo atto della sfida fra Virtus Entella e Palermo è in programma martedì sera allo Stadio Comunale di Chiavari: le probabili formazioni

Il Palermo cerca la vittoria nel match in programma martedì sera contro la Virtus Entella. Alle ore 20:30, allo Stadio Comunale di Chiavari, andrà in scena la sfida valevole per l'andata del secondo turno della Fase Nazionale dei Playoff di Serie C. La squadra di Silvio Baldini, in quanto "testa di serie", passerà al turno successivo anche in caso di parità al termine del doppio confronto. Non valgono i gol in trasferta. Non sono previsti né tempi supplementari, né calci di rigore.