Playoff Serie C, Avellino-Palermo: sono 24 i convocati da mister Giacomo Filippi

Poco meno di ventiquattro ore e sarà Avellino-Palermo.

Per la sfida in programma alle ore 20:45 allo Stadio “Partenio-Adriano Lombardi”, valevole per l’andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C, l’allenatore rosanero Giacomo Filippi, ha convocato 24 giocatori.

Di seguito, l’elenco completo.

1 PELAGOTTI 2 DODA 3 CORRADO 4 ACCARDI 5 PALAZZI 6 CRIVELLO 7 FLORIANO 8 MARTIN 9 SARANITI 10 SILIPO 11 SANTANA 12 FALLANI 13 LANCINI 14 VALENTE 15 MARCONI 16 PERETTI 18 DE ROSE 19 ODJER 20 KANOUTE 21 BROH 24 SOMMA 26 MARONG 27 LUPERINI 29 ALMICI