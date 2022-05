Playoff Serie C, andata quarti: ok Catanzaro e Padova, Reggiana ko. I risultati

I risultati di tutti i match andati in scena questa sera, validi per l'andata della seconda fase Nazionale dei Playoff di Serie C

Gol ed emozioni nell'andata del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C. Il Palermo vince in trasferta a Chiavari, battendo l'Entella grazie alla rete di Luperini e al penalty trasformato da Brunori. Fa festa anche il Catanzaro che si impone in rimonta sul Monopoli con una doppietta di Iemmello. La Feralpisalò liquida la pratica Reggiana con una rete di Guerra messa a segno dopo appena tre minuti di gioco. Vince anche il Padova in trasferta sulla Juve U23 per 1-0.

Di seguito, tutti i risultati:

Entella-Palermo 1-2 47' Luperini (P), 52' [rig.] Brunori (P), 69' Merkaj (E)

Feralpisalò-Reggiana 1-0 3' Guerra (F)

Monopoli-Catanzaro 1-2 33' Viteritti (M), 70' e 77' Iemmello (C)

Juventus U23-Padova 0-1 68' Chiricò (P)