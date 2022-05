Playoff Serie C al via: le gare in programma oggi. Palermo in campo fra 7 giorni

Al via i playoff di Serie C con il primo turno della fase a gironi: sono nove le partite in programma nella giornata di oggi

Terminata la regular season con la promozione di Sudtirol, Modena e Bari, resta da determinare quale sarà l'ultima squadra a conquistare un posto nel prossimo campionato di Serie B. Ai playoff di C parteciperanno 28 squadre, con il primo turno della fase a gironi in scena nella giornata di oggi.

In campo scenderanno le quinte contro le decime, le seste contro le none e le settime contro le ottave nei Gironi B e C, mentre nel Girone A, alla luce del successo del Padova in Coppa Italia Serie C, la quinta entrerà in scena direttamente al secondo turno. Le sfide, dunque, saranno tra sesta ed undicesima, tra settima e decima, tra ottava e nona.

Chi giocherà in casa staccherà il pass per il turno successivo anche in caso di pareggio, senza tempi supplementari, né calci di rigore.

Di seguito, le partite in programma oggi:

GIRONE A

Lecco-Pro Patria alle ore 14:30

Pro Vercelli-Pergolettese alle ore 16:30

Juventus U23-Piacenza alle ore 17:30

GIRONE B

Pescara-Carrarese alle ore 16:00

Ancona Matelica-Olbia alle ore 18:00

Gubbio-Lucchese alle ore 17:30

GIRONE C

Monopoli-Picerno alle ore 17:30

Virtus Francavilla-Monterosi Tuscia alle ore 17:00

Foggia-Turris alle ore 17:30

Le squadre vincenti accederanno al secondo turno della fase a gironi, dove entreranno in scena le quarte (la quinta nel Girone A), ovvero Triestina, Entella ed Avellino. Il Palermo, invece, scenderà in campo domenica 8 maggio in trasferta e giovedì 12 maggio al "Renzo Barbera", col vantaggio di passare il turno anche in caso di parità nel doppio confronto. L'avversario sarà deciso attraverso sorteggio giovedì 5 maggio, alle ore 11:00.