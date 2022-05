Playoff C, la community di Eleven incorona Soleri: è l’MPV del ritorno dei quarti

L'attaccante, che ha segnato il gol del momentaneo 1-2 contro l'Entella, è stato eletto MVP del ritorno dei quarti di finale dei playoff di Serie C

E' Edoardo Soleri del Palermo il calciatore più votato come MVP del ritorno dei quarti di finale dei playoff di Serie C per la community di Eleven Sport. La piattaforma di streaming che manda in onda tutte le partite della Lega Pro ha chiuso il voto per il miglior giocatore del ritorno della seconda fase Nazionale degli spareggi promozioni, che vedeva candidati - oltre che l'attaccante rosanero, anche Miracoli, Biasci e Merkaj e la scelta è caduta sul numero 27 del Palermo. Soleri ha messo a segno il gol che ha avviato la rimonta dei rosa ai danni dell'Entella, eliminati ai quarti dopo il pareggio al "Barbera".