Playoff C, FeralpiSalò alla Final Four: sfiderà vincente tra Palermo-Virtus Entella

In caso di passaggio del turno contro la Virtus Entella, il Palermo affronterà la FeralpiSalò nella final four dei playoff di Serie CEliminata a sorpresa la Reggiana

Il terzo posto nel girone A, alle spalle di Sudtirol e Padova e l'eliminazione del Pescara al primo turno playoff nazionale di Serie C, sono tutti fattori che hanno legittimato le ambizioni della FeralpiSalò di arrivare in fondo negli spareggi promozione di Lega Pro. Clamorosa l'impresa di eliminare una delle favorite iniziali, la Reggiana di Diana, classificatosi seconda nel girone B, arrivata a questo secondo turno con l0biettivo di centrare l'accesso alle Final Four a cui invece prenderanno parte gli uomini di Stefano Vecchi.