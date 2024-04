Pisa, Tramoni: “Appena sono entrato in campo ho pensato che potevamo vincerla”

Sono queste le parole di Matteo Tramoni , autore di una doppietta decisiva sette mesi dopo il suo infortunio, in occasione della sfida casalinga contro il Palermo andata in scena questo pomeriggio all'"Arena Garibaldi".

"Tornare così è stato davvero incredibile. Non riesco a spiegarlo a parole. Adesso posso dire che l’infortunio è passato, me lo sono lasciato alle spalle. Non ho nessuna paura, ma devo continuare a lavorare con questa gamba. Sono contento per la cittadinanza. Già quando ero al Brescia l’allenatore della nazionale under 21 mi aveva provato a chiamare. La società ha voluto proseguire questo lavoro. Ed è nata questa possibilità. Noi andiamo ogni partita con la mentalità di volerle vincere tutte”.