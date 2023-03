Pisa, Sibilli: “La gente mi vuole bene. Il gol? Lo dedico alla mia ragazza, Masucci…”

Parola a Giuseppe Sibilli . L’autore del gol del definitivo 1-1, nel match tra Pisa e Palermo , è intervenuto in sede di conferenza post partita, per approfondire la prestazione della formazione nerazzurra al cospetto di quella guidata Eugenio Corini . Di seguito le sue parole:

“Il gol? Gaetano ha queste sponde nel repertorio, non ci ho pensato e ho tirato. E’ andata bene. Siamo una squadra fisica. L’importante è che negli ultimi 30 minuti siano state create tante palle gol. Siamo stati una squadra molto cinica, ma è ovvio che in casa si deve far meglio. Quando si parte bene si può indirizzare la gara”

“Gol come contro il Lecce? Lì era di destro, però sono felice e contento di aver dato una grande mano alla squadra. Nel primo tempo abbiamo sofferto, però la reazione negli ultimi 30 minuti c’è stata. Se l’occasione di Gliozzi andava dentro avremmo vinto. Penso che chi ha le mie qualità deve fare molto di più. Non sono contento della stagione che sto facendo, mi auguro di segnare altri gol da qui alla fine. Dobbiamo stare tutti uniti perché può nascere qualcosa di bello. Quest’anno le squadre sono forti, hanno tutte una marcia in più. Il tifoso può essere sia pro che contro un giocatore, è giusto che critica pure. Ma la gente mi vuole bene, lo so e voglio ricambiare in campo il loro affetto. Il gol lo dedico alla mia ragazza”