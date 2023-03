Pisa-Palermo, Tutino prende la mira: toscani preda preferita in B, l’ex Parma mai ko

Il Pisa scalda Tutino. L'ex Empoli e Salernitana 4 volte in gol su 5 partite

Gennaro Tutino quando vede il Pisa si esalta. L'ex Parma è pronto a provarci questo pomeriggio alle 14:00 all'"Arena Garibaldi" anche con la maglia del Palermo, cercando il suo primo gol con la formazione allenata da Eugenio Corini. Tra le vittime preferite del numero sette rosanero proprio la squadra guidata da Luca D'Angelo, ed i numeri lo confermano. L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" si concentra su questo speciale dato statistico, che ha visto l'attaccante napoletano a segno contro la formazione nerazzurra in ben quattro occasioni su cinque, quando vestiva le maglie di Empoli e Salernitana.

Bestia nera del Pisa, Tutino i suoi numeri contro la squadra toscana li ha realizzati a cavallo tra il 2019 ed il 2021. Il primo gol con la maglia dell'Empoli, i restanti tre del suo score quando indossava la casacca della Salernitana, nel torneo di Serie B 2020-2021, stagione che è valsa la promozione della formazione granata in Serie A. Con la Salernitana addirittura una doppietta per Tutino, nel 4-2 della gara d'andata, vittoria conquistata dalla squadra allora da Fabrizio Castori.

Altro dato a vantaggio dell'attaccante in forza al Palermo di Eugenio Corini, riguarda la serie di risultati ottenuti dalle squadre con le quali ha affrontato il Pisa. Il calciatore classe 1996 contro i toscani non ha mai perso, registrando uno score di 2 successi e 3 pareggi. Numeri che fanno ben sperare il tecnico di Bagnolo Mella, che potrebbe anche fare affidamento alla cabala, affinché il suo attaccante riprenda il discorso interrotto contro il Pisa, sfatando anche il tabù che vede Tutino e Brunori a secco da quando schierati in coppia.