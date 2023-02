Pisa-Palermo, tifosi rosanero scatenati: già sold out il settore ospiti

E' già sold out il settore ospiti dell'Arena Garibaldi

E' tutto pronto all'Arena Garibaldi dove, sabato 4 marzo, Pisa e Palermo si affronteranno nella sfida valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie B in programma alle 14:00. Una gara che metterà difronte i rosanero, noni dopo i pareggi maturati contro Frosinone e SudTirol, e i nerazzurri reduci dall'1-1 contro il Venezia e dal successo interno contro il Perugia, che li ha traghettati al sesto posto in classifica.

Dopo il sold out registrato al "Druso", proprio in occasione della sfida contro i biancorossi, i tifosi rosanero si preparano ad un altro esodo. Questa volta, a Pisa. E' di pochi minuti fa, infatti, la notizia del sold out del settore ospiti dell'Arena Garibaldi, per la sfida di sabato prossimo tra la compagine toscana e quella siciliana.

Saranno circa 500, in totale, i supporters del Palermo che raggiungeranno Pisa per sostenere gli uomini di Corini nel match della ventottesima giornata del campionato di Serie B. A farlo sapere tramite i propri canali social è il club di viale del Fante che sottolinea come sia comunque possibile acquistare i biglietti negli altri settori dello stadio.