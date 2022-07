Pisa-Palermo, secondo test per Baldini: dove vedere la gara in diretta tv e streaming

Ecco come poter seguire l'amichevole tra Pisa e Palermo

Match day. Il Palermo viaggia spedito verso la disputa della sua seconda amichevole stagionale. Dopo la sgambatura effettuata domenica scorsa contro il Marineo, la compagine di Baldini si appresta a sfidare una parigrado quale il Pisa di Rolando Maran. Quest'oggi, a Rovetta, Brunori e compagni affronteranno l'ex Lorenzo Lucca con fischio d'inizio previsto per le ore 17.30. Un test programmato al fine di valutare condizione psicofisica ed attuale grado di competitività di una rosa rimasta ad oggi quasi analoga alla scorsa stagione agonistica, in attesa della formalizzazione di un paio operazioni ormai sostanzialmente definite in sede di calciomercato.