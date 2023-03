Pisa-Palermo, Schillaci si congratula con Di Mariano: “Auguri a un nipote speciale”

Dal Pisa a Pisa. Secondo gol in campionato per Francesco Di Mariano, che ha trovato la rete nel match tra il Palermo e i nerazzurri di D'Angelo, terminato in pareggio. Gara di sacrificio e propensione per il numero 10 rosanero, che ha avuto anche un'altra ghiotta occasione subito dopo il gol, non concretizzata.