Pisa-Palermo, quote bookmakers: rosa sfavoriti all’ “Arena Garibaldi”, X e segno 2…

Le quote di Pisa-Palermo match di Serie B in programma all' "Arena Garibaldi"

Mediagol ⚽️

E' tutto pronto per la sfida tra Pisa e Palermo, valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie BKT 2022-2023, in programma questo pomeriggio alle ore 14:00 allo Stadio "Arena Garibaldi". Dopo il pareggio ottenuto lo scorso weekend al "Renzo Barbera" contro la Ternana di Cristiano Lucarelli, la squadra di Eugenio Corini vorrà tornare a conquistare i tre punti per non perdere il treno playoff.

Di fronte il sorprendente Pisa di Luca D'Angelo, che occupa attualmente il sesto posto a quota quarantuno punti, a sole quattro lunghezze in più rispetto agli ospiti. Frutto di dieci vittorie, undici pareggi e sei sconfitte. La formazione toscana, nelle ultime due gare, ha conquistato sei punti contro Perugia e Parma, e non perdono in campionato dallo scorso 4 febbraio, battuti dal SüdTirol proprio fra le mura amiche. Da quel momento, tre vittorie intervallate da un solo pari interno, contro il Venezia .

Al cospetto della squadra allenata da Luca D'Angelo, Eugenio Corini non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salterà il match, infatti, il lungodegente Salvatore Elia, operato nei mesi scorsi a seguito della lesione del legamento crociato anteriore e della lesione distrattiva del legamento collaterale esterno del ginocchio destro. Un altro assente certo è Leo Stulac, oltre a Simon Graves e Marco Sala, che nei giorni scorsi sono stati sottoposti ad indagini strumentali che non hanno evidenziato lesioni muscolari. Entrambi i calciatori proseguiranno, dunque, il percorso fisioterapico. Inoltre, non partirà alla volta di Pisa anche lo squalificato Claudio Gomes. Pienamente recuperato, invece, Valerio Verre.

Intanto, nella gara d'andata andata in scena lo scorso 15 ottobre allo Stadio "Renzo Barbera", il Pisa è riuscito a riequilibrare le sorti della gara, conclusa con un pirotecnico 3-3 dopo il doppio vantaggio rosanero. Secondo i bookmakers, il Palermo non parte con il favore del pronostico. Il segno 1 è proposto 2.05 da Snai e Planetwin365 e Bet365. L'eventuale successo dei rosanero, invece, è quotato fra3.80 e 4.10. Mentre il segno X oscilla tra3.05 e 3.30. Il segno Gol oscilla tra 1.90 e 2.05; Il No Gol, invece, è quotato tra 1.750 e 1.80.

1 x 2 GOAL NO GOAL Snai 2.05 3.10 3.90 1.95 1.77 Planetwin365 2.05 3.05 4.10 1.90 1.80 Goldbet 2.10 3.05 3.90 1.90 1.80 Bet365 2.05 3.30 3.80 2.05 1.70