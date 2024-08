Pisa-Palermo, Nedelcearu esce in barella. Dionisi: “Condizioni non buone”

Attimi di paura nel corso della sfida tra Pisa e Palermo. Nel secondo tempo della gara andata in scena alla "Cetilar Arena", il difensore rosanero Ionut Nedelcearu è stato costretto a uscire dal campo in barella e con il collare, in seguito ad uno scontro di gioco durissimo con Mehdi Leris.

Una botta tremenda, con il giocatore - autore dell'autogol che ha portato in vantaggio i padroni di casa al minuto 4 - che ha subito un colpo alla testa, seguito da un evidente sanguinamento. Leris in conferenza stampa si è poi scusato: "Mi scuso con Nedelcearu. Siamo giocatori, ma prima uomini: la salute viene prima di tutto. Spero non sia nulla di grave e che possa tornare presto in campo", le sue parole. "Nedelcearu? Le sue condizioni non sono buone, stanno provando a capire. Difficilmente sarà a disposizione per la Cremonese, ma non so dire altro al momento", le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Palermo Alessio Dionisi al termine della partita.