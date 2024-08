Pisa-Palermo, Corriere dello Sport: “Dionisi con Pierozzi e Saric? Le probabili formazioni”

"Su un altro campo che rievoca brutti ricordi, come quello di Brescia, il Palermo è alla ricerca non solo dei primi punti della stagione, ma anche di segnali concreti di crescita e cambiamento". Apre così l'edizione odierna del "Corriere dello Sport", che punta i riflettori sulla sfida tra Pisa e Palermo, in programma alle ore 20:30 alla "Cetilar Arena". L'ultimo precedente risale allo scorso 1° aprile: a Pisa, il Palermo di Corini subii quattro gol in un secondo tempo da incubo, dopo essere passato in vantaggio di due reti.