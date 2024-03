Pisa-Palermo, Corriere dello Sport: “Apprensione per Di Mariano. Modulo e Lucioni…”

Le ultime in vista della sfida in programma lunedì 1 aprile, alle ore 15:00, allo Stadio "Arena Garibaldi".

Mediagol ⚽️ 29 marzo 2024 (modifica il 29 marzo 2024 | 09:42)

Tre giorni e sarà Pisa-Palermo. Lunedì 1 aprile, alle ore 15:00, allo Stadio "Arena Garibaldi", la squadra di Eugenio Corini farà visita agli uomini di Alberto Aquilani dopo la sconfitta rimediata fra le mura amiche del "Renzo Barbera" contro il Venezia, seguita dalla sosta per gli impegni delle Nazionali. In occasione del match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie B, il tecnico del Pisa potrà contare sull'intero organico a disposizione o quasi. Aquilani, infatti, ritrova Tramoni e Torregrossa, oltre a Calabresi, Bonfanti e Valoti, mentre dovrà rinunciare al solo Barberis per il resto della stagione.

In casa Palermo, invece - come riporta l'edizione odierna del "Corriere dello Sport" - c'è apprensione per Di Mariano. Il numero 10 rosanero ieri non si è allenato e le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore. Sono rientrati in gruppo Insigne e Buttaro, così come Lucioni, che si è allenato con la squadra "ed è probabile il suo impiego da titolare a Pisa". Ieri, infatti, Corini ha lavorato ancora sulla difesa a quattro, reinserendo proprio Lucioni nello schieramento.

A Pisa, dunque, è incerta la presenza di Di Mariano, "essenziale per agire come esterno destro in un 3-5-2". E una sua eventuale alternativa con quell’assetto "non sarebbe Insigne ma piuttosto Buttaro che ha giocato così già l’anno scorso a Como, se non addirittura Diakitè", conclude il noto quotidiano.

