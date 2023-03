Pisa-Palermo: Corini col rebus centrocampo, attacco e difesa le certezze. Soleri…

Soleri scala le gerarchie in attacco, cresce il peso dell'ex centravanti scuola Rma

Mediagol ⚽️

Il Palermo guidato da Eugenio Corini alle 14:00 affronterà il Pisa di Luca D’Angelo, chiudendo una settimana di fuoco durante la quale ha dovuto fare i conti contro SudTirol e Ternana. Nel corso di questi sette giorni il tecnico di Bagnolo Mella ha dovuto far fronte a non poche defezioni di rilievo. A Bolzano le assenze forzate di Valente e Verre, nemmeno presenti nella lista dei convocati conto la squadra di Bisoli. A gara in corso gli infortuni di Graves e Sala che hanno stravolto i piani del coach ex Chievo, Lecce e Brescia.

Corini dovrà dunque contare sulla migliore condizione psico-fisica dei suoi uomini. L’edizione odierna del "Giornale di Sicilia" si sofferma sulle possibili scelte di formazione del coach di Bagnolo Mella, considerando anche le cinque sostituzioni, più volte rimarcate dal tecnico rosanero. Davanti a Mirko Pigliacelli, protagonista indiscusso nello 0-0 del "Renzo Barbera" contro la Ternana, confermata in blocco la linea difensiva composta da Mateju, Nedelcearu e Marconi, con Bettella, pienamente recuperato e al quale manca solamente il ritmo partita, pronto a subentrare dalla panchina. In zona nevralgica diversi enigmi da risolvere, seppur le cose appaiono sempre più delineate con Verre e Saric che dovrebbero giocare ai lati di Damiani, in ballottaggio fino alla fine con Broh per sostituire lo squalificato Gomes. Sull'out di destra confermata la presenza di Nicola Valente, mentre sul versante opposto Masciangelo sembra essere leggermente in vantaggio sul compagno di squadra Aurelio, che ha comunque convinto notevolmente Corini, nel momenti in cui è subentrato a gara in corso contro la Ternana.

In attacco tutto confermato, con Brunori e Tutino a comporre il tandem offensivo e con Soleri pronto a subentrare a gara in corso. Peso offensivo, dinamismo e centimetri in più sono le caratteristiche che hanno fatto scalare il centravanti scuola Roma nelle gerarchie del tecnico di Bagnolo Mella, che ha anche iniziato a contare sui gol dalla panchina grazie alle reti realizzate dal calciatore classe 1997 contro Reggina e SudTirol, che sono valse al Palermo 4 punti. Scalpitano anche Di Mariano e Vido, con l'ex della gara apparso tirato a lucido nella gara interna contro la Ternana, protagonista di due conclusioni pericolose sventate in extremis dall'estremo difensore della Ternana.