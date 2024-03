Pisa-Palermo, biglietti in vendita: info settore ospiti

La sfida tra Pisa e Palermo è in programma lunedì 1 aprile alle ore 15:00 allo Stadio Arena Garibaldi-Stadio Romeo Anconetani.

Il Pisa, attraverso un comunicato diramato sul proprio sito di riferimento - comunica le modalità di acquisto dei biglietti per assistere alla gara contro il Palermo, in programma lunedì 1 aprile allo Stadio Arena Garibaldi-Stadio Romeo Anconetani (ore 15.00) e valida per la trentunesima giornata del Campionato Serie BKT.