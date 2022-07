PISA-PALERMO 4-0 ALL’INTERVALLO, DOPPIETTA DELL’EX ROSANERO LORENZO LUCCA

Nerazzurri in vantaggio dopo due minuti con il gol siglato dal dischetto dall'ex rosanero Lorenzo Lucca. Raddoppio dopo 15 minuti con la cavalcata sulla sinistra di Jureskin che ha servito il pallone morbido a Touré che con un destro ha cercato la porta. Mastinu ha anticipato con un colpo di testa infilando la sfera in rete. Tris Pisa al minuto 23 con ancora Lucca, cross preciso di Mastinu per la testa del numero 9 ex Palermo. Prima del duplice fischio del direttore di gara c'è tempo per il poker nerazzurro, in gol ancora Mastinu servito in area da Cisco.