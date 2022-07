Il primo gol dell'amichevole tra Pisa e Palermo è di Lorenzo Lucca, ex rosanero

Nel secondo test amichevole della stagione, il Palermo di Silvio Baldini si trova in svantaggio. Lorenzo Lucca dal dischetto segna la sua rete dell'ex! Destro potente che non lascia scampo a Massolo. Pisa in vantaggio