Pisa, Moreo: “Vorrei realizzare più gol, bravi a vincere contro la Ternana”

Stefano Moreo, centravanti del Pisa, ha rilasciato dichiarazioni sull'ultima sfida condita dalla rete contro la Ternana

⚽️ 12 marzo 2024 (modifica il 12 marzo 2024 | 19:34)

Stefano Moreo, centravanati del Pisa, ha rilasciato dichiarazioni sull'ultima sfida contro la Ternana riportate dal Il Corriere dello Sport:

“Ero cotto dopo aver battagliato per tutta la partita e penso che si sia anche visto. Ho affrontato quell’angolo raccogliendo le residue energie come se fosse stata l’ultima palla della mia partita e mi è andata bene. L’assist di Veloso è stato splendido, per noi lui è una risorsa fondamentale”.

RECRIMINAZIONI - “Non ho alcun sassolino da togliermi dalle scarpe, ogni giorno mi impegno al massimo per aiutare i compagni che vengono prima di tutto il resto. Poi, certamente, da attaccante vorrei riuscire a realizzare qualche gol in più. - continua Moreo parlando di cosa gli ha detto Aquilani prima della sfida - Gioca come se fosse giovedì, gioca libero di testa e metti in pratica quello che sai fare”.

RIFLESSIONE -"Siamo stati bravi a portare a casa la partita con la Ternana, siamo stati squadra dall’inizio alla fine. In altre occasioni facevamo le cose con fretta col risultato di sbagliare. Stavolta siamo rimasti concentrati per tutta la partita, senza concederci un attimo di pausa. Le critiche dal passato fanno parte del gioco, per cancellarle non c’è altra medicina che la vittoria”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.