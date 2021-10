Pisa: l’ex Palermo Lucca vince il premio di giocatore del mese dell’AIC

, Lucca ha vinto il premio di calciatore del mese dell'AIC (Associazione Italiana Calciatori) per il mese di settembre

Inizio di stagione brillante per Lorenzo Lucca che, dopo l'addio al Palermo avvenuto in estate, è riuscito a mettersi in luce con Pisa diventando una delle principali sorprese del campionato di Serie B in corso. Il gigante di Moncalieri, che attualmente vanta 6 gol e 1 assist in appena 7 giornate, ha trascinando la compagine toscana in testa al campionato cadetto con le sue prodezze.