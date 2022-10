Pisa, D’Angelo: “Palermo meglio secondo tempo, noi abbiamo reagito. Torregrossa…”

Parola a Luca D'Angelo . Il mister del Pisa in seguito al pareggio di 3-3, conseguito in rimonta dai nerazzurri allo stadio Renzo Barbera contro il Palermo , ha rilasciato alcune dichiarazioni significative ai microfoni della mixed zone. Di seguito le sue parole:

"Io credo che ci sia da mettere in risalto soprattutto il primo tempo per il quale forse meritavamo il vantaggio. Nel secondo tempo poi si era messa meglio per il Palermo, ma la mia squadra ha reagito e l'abbiamo ripresa. Stiamo piano piano recuperando qualche infortunato, come Torregrossa ed abbiamo bisogno dell'esperienza di gente come lui."