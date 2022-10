Pisa, Corrado: “Palermo? Trasferta difficile. Affronteremo la gara con entusiasmo”

Parola a Giuseppe Corrado . L'attuale presidente del Pisa , in vista del match contro il Palermo di Eugenio Corini , in programma sabato 15 ottobre alle ore 14:00 allo stadio Renzo Barbera , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del quotidiano "La Nazione" . Di seguito le sue parole:

"Dobbiamo guardare partita dopo partita anziché le prospettive del percorso che ci attende, abbiamo bisogno di recuperare fiducia. Palermo sarà una trasferta difficile perché si trovano in una posizione critica a livello ambientale. Si tratta di una squadra difficile da incontrare in casa e avremo 25mila spettatori che tiferanno contro, ma anche 600 pisani che ci seguiranno. Affronteremo la gara con cipiglio e con l’entusiasmo di chi esce positivamente da un impegno difficile come quello del Parma dove abbiamo avuto le più nitide occasioni".