Pirlo: “Vittoria che serviva per l’autostima, noi bravi a costruire tante palle gol”

Seconda sconfitta consecutiva per il Palermo di Eugenio Corini, che cadono al Ferraris di Genova, nella sfida andata in scena questo pomeriggio e valida per la dodicesima giornata di Serie B. A decidere il gol di Borini alla fine del primo tempo. Un risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico blucerchiato, Andrea Pirlo, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport".

"Partite tutte in tribuna? Finissero tutte così, guarda! Una grande squadra, noi con un grande atteggiamento dall'inizio e abbiamo costruito tante palle gol. Questa vittoria ci serviva per autostima ed avere entusiasmo in settimana. Ora serve continuità e complimenti ai ragazzi per la bella prestazione. Mi fa piacere che stiamo crescendo. Giochiamo con due centrali del 2003 ed è normale che ci sia adattamento e che ci sia qualche errore. La cosa che mi dà più soddisfazione è la crescita generale. Stankovic criticato a inizio stagione e ora decisivo? Fa parte del percorso di crescita. Il nostro portiere ha avuto qualche episodio sfavorevole ma bisogna fare degli errori per poter migliorare e lui ha ancora ampio margine di miglioramento. Come valuto la Serie A? Onestamente guardo ormai più partite di B. Tante squadre se la giocheranno fino alla fine in un campionato avvincente".