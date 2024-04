Pirlo: “La partita l’abbiamo fatta noi. Non era facile dopo il cambio d’allenatore”

"Continuiamo la serie positiva, era importante dare continuità alle vittorie. Non era facile, un campo difficile col cambio allenatore. C’era molta pressione, prestazione e risultato positivo. Peccato non aver gestito il vantaggio. La partita l’abbiamo fatta noi, a parte la traversa finale non ricordo altre occasioni. Abbiamo avuto quasi sempre la trama del gioco dalla nostra parte, non abbiamo sofferto più di tanto. L’atteggiamento è quello giusto, qualche mese fa avremmo perso. Siamo diventati squadra, siamo più maturi. Gol subiti due leggerezze. Stojanovic? Era un buon momento, stava bene e ho scelto lui. Pedrola? Bel segnale di ripresa. Poi o meno avevamo intuito potesse giocare in questo modo. Ci aspettavamo questo tipo di atteggiamento, anche con Corini cercavano la profondità. Siamo stati sorpresi solo qualche volta. Leoni? C’è da fargli i complimenti, non stava bene, ha vomitato e ha stretto i denti. Grandissima partita, sta crescendo. La classifica? Ogni partita diventa importante, anche il punto aiuta. La nostra finale è sempre la partita successiva. Modulo? Ogni partita lo rivediamo in base all’avversario, oggi 3-4-2-1 con Kasami vicino alla fase offensiva. Non è importante il modulo ma l’occupazione dello spazio. Io caldo lo abbiamo patito, il campo non era veloce, la palla si fermava. Ci sono state tante interruzioni anche da parte dell’arbitro".