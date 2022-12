Pigliacelli: “Vi racconto la trattativa col Palermo. I tifosi e quei consigli…”

"Trattativa con il Palermo? Sono partito in ritiro con il Craiova senza nessun pensiero di tornare in Italia. In ritiro è arrivata la chiamata del club rosanero ed è cambiato tutto". Lo ha raccontato Mirko Pigliacelli , intervistato ai microfoni di "Casa Palermo", in onda su Radio Time. Fra i temi trattati dal portiere del Palermo , approdato nel capoluogo siciliano a titolo definitivo dall' Universitatea Craiova nel corso della sessione estiva di calciomercato, anche la trattativa con il club di viale del Fante. Ma non solo...

"In tempo record abbiamo fatto tutto, c'era una volontà reciproca. Non pensavo a tornare in Italia ma quando mi ha chiamato il Palermo è successo tutto velocemente. Rapporto con la città e con i palermitani? Sono stato in Sicilia per sei mesi a Trapani e mi ero trovato molto bene. A Palermo mi si è aperto un mondo nuovo, anche la mia famiglia si trova bene. Differenza con Roma? Non ho mai vissuto realmente nella capitale. Spesso in giro i tifosi mi danno qualche consiglio su cosa dovrei fare o non fare e questo è divertente (ride, ndr). Ho già mangiato le arancine a pranzo, preferisco quelle con la carne", le sue parole.