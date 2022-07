Pigliacelli: “Sono a disposizione del mister. La mia uscita a Frosinone…”

Parola a Mirko Pigliacelli . Il nuovo portiere del Palermo , arrivato nei giorni scorsi dai rumeni dell' Universitatea Craoiova , si è presentato in conferenza stampa al popolo rosanero direttamente dal "Renzo Barbera". Per Pigliacelli si tratta della seconda esperienza in Sicilia, dopo l'annata nel 2017 con la maglia del Trapani . Di seguito le sue dichiarazioni:

"Caratteristica? Io mi metto a disposizione. Se la squadra ha bisogno di impostare dal basso, mi renderò disponibile. Mi metto a disposizione del mister e credo che questa sia una grande qualità. Ho trovato un gruppo eccezionale che ha una carica che trasmette emozione. Non si può che lavorare bene, seguendo le indicazioni del mister. Io cerco sempre di mettermi a disposizione, penso di essere un portiere moderno ma sempre seguendo l'esigenze del mister. Certe volte sento parlare di pazzia dopo la mia uscita a Frosinone, ma io in quel momento ho pensato potesse essere un aiuto e stavamo infatti per far gol. Se è una cosa che aiuta la squadra proverò a farlo. Negli ultimi cinque anni è diventata un crescendo questa mia abilità, io do il massimo per aiutare la squadra e il mister"